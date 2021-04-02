زيادة غير مسبوقة لإيرادات ميناء خور الزبير الشهر الماضي

2021/04/02 | 21:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة النقل، الجمعة، عن تحقيق زيادة غير مسبوقة بإيرادات ميناء خور الزبير في البصرة، خلال شهر آذار الماضي.

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وذكر المدير العام للشركة العامة للموانئ فرحان الفرطوسي، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (2 آذار 2021)، انه "بحسب توجيهات وزير النقل ناصر الشبلي تستمر ملاكات ميناء خور الزبير بتحقيق زيادة متواصلة في الإيرادات لشهر اذار الماضي"، لافتاً إلى أن "هذه الزيادة ستنعكس بالايجاب على كل مفاصل الشركة".

من جهته أوضح مدير ميناء خور الزبير احمد جاسم الاسدي أن "هذه الزيادة المتحققة في الإيرادات جاءت من خلال توجيهات و متابعة المدير العام وجهود العاملين في الميناء"، مؤكداً "عزم ادارة ميناء خور الزبير والملاكات العاملة فيه على تنفيذ كل الواجبات المناطة بهم وتعزيز الإيرادات وتحسين الخدمات المقدمة لزبائن الشركة".

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