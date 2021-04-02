البارزاني ينعى القاضي عريبي

2021/04/02 | 21:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني عزّى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، بوفاة القاضي العراقي محمد العريبي، فيما نوه بموقف الأخير إبان محاكمة رموز النظام السابق.وذكر بارزاني في نص التعزية، التي اطلع عليها […]

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