القبض على متهم بالقتل العمد في ميسان

2021/04/02 | 21:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على متهم بإرتكاب جريمة القتل العمد في احدى مناطق قضاء الكحلاء.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية من شعبة مكافحة إجرام الكحلاء التابعة لقسم مكافحة الاجرام في ميسان تمكنت من إلقاء القبض على متهم بإرتكاب جريمة القتل العمد في احدى مناطق قضاء الكحلاء".

واضافت المديرية، ان " القاء القبض تم إثر عملية أمنية ضمن قاطع المسؤولية جنوبي شرق المحافظة"، مشيرة الى انه "تم نقل المتهم الى مركز التحقيق لإكمال الإجراءات اللازمة".

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