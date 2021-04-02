"استنفار أمني حول مبنى الكونغرس الأميركي" بعد إصابة ضابطين إثر دهس سيارة حاجزا أمنيا

2021/04/02 | 21:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقُتل خمسة أشخاص في الهجوم الذي تتزايد الشكوك في عفويته، وتم توقيف أكثر من 300 شخص على خلفية مشاركتهم في اقتحام الكونغرس.

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