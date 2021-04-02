مجلس الوزراء يقرر إصدار رقم موحد لجميع العاملين في مؤسسات الدولة

2021/04/02 | 21:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قرّر مجلسُ الوزراء إصدار رقم موحد لجميع العاملين في مؤسسات الدولة.وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تم تزويد الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات، بالبيانات الخاصة بنموذج منح الرقم الوظيفي خلال (شهر عمل) بدءا من تاريخ إصدار هذا القرار، ويتحمل رئيس الجهة المسؤولية بعد ذلك التاريخ.وتضمّن القرار ربط نظام دفع الرواتب مع الأرقام الوظيفية من خلال منصة الرواتب الإلكترونية بوقت تحدده وزارتا (المالية، والتخطيط)./انتهى8

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