2021/04/02 | 21:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفديو ..عملية اقتحام الحاجز الامني بواسطة سيارة لمبنى الكونغرس الامريكي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفديو ..عملية اقتحام الحاجز الامني بواسطة سيارة لمبنى الكونغرس الامريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).