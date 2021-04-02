2021/04/02 | 21:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 26 دقیقة

1725 مشاهدة

شدد تحالف الفتح، بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، الجمعة، على ضرورة ان تكون سنجار منطقة محايدة وتحت سيطرة الحكومة الاتحادية.

وقال النائب عن التحالف، حسن شاكر الكعبي، في تصريح لـNRT اليوم، (2 نيسان 2021): "نحن مع جميع الاتفاقيات التي تحل المناطق المتنازع عليها بين الاقليم والحكومة الاتحادية، ولكن لنكون منصفين، هناك استحقاقات لمحافظاتنا (الموصل وديالى وصلاح الدين والكوت) وهذه لا نستطيع ان نجامل فيها، وأي شي مرسوم بالحدود ومثبت انه من استحقاقات محافظاتنا، يقينا سوف ندافع عليه".

واضاف " نحن لا نريد ان نبني علاقة سيئة مع الاقليم، الذي هو جزء لا يتجزء من الدولة العراقية، وهم ابناء شعبنا ولكن الاولوية ان ننظر إلى محافظاتنا وإلى المناطق المتنازع عليها وإلى استحقاقاتنا".

وعن اتفاق سنجار، أوضح الكعبي، "اننا نرفض ان تكون المنطقة جزءا من منظومة الاقليم، حيث لا بد ان تكون سنجار منطقة محايدة وان يكون الجيش العراقي والشرطة ووزارة الداخلية والامن والحشد الشعبي هو المشرف على سنجار لاننا نعتبرها منطقة حدودية مهمة وعسكرية واقتصادية واستراتيجية، فيجب ان تكون تحت سيطرة الحكومة الاتحادية".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف العامري يحسم مشاركة الإقليم في ادارة سنجار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف العامري يحسم مشاركة الإقليم في ادارة سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).