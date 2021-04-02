الحشد ينهي أسبوعه الأول من نهضة نينوى.. رفع 1000 طن من الأنقاض

2021/04/02 | 21:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أنهت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، أسبوعها الأول من حملة نهضة نينوى برفع 1000 طن من المخلفات في أيمن الموصل.وقالت الهيئة في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إن “حملة نهضة نينوى […]

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رفع 1000 طن من الأنقاض المركز الخبري الوطني.

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