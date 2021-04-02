اغلاق مبنى الكونغرس الامريكي بسبب خطر خارجي

2021/04/02 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلاق مبنى الكونغرس بدواعي الانذار الخارجي بعد اصطدام سيارة بضابط حراسة قرب المبنى

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