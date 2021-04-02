توجيهات جديدة من الكاظمي بخصوص مناطق العاصمة- عاجل

2021/04/02 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

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وجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة المنعقدة في ۲۰۲۱/۳/۳۰، ما يأتي:عقد اجتماع تشاوري بين أمانة بغداد والجهات ذات العلاقة الأخرى؛ لتقديم توصيات إلى مجلس الوزراء بشأن منع استغلال القطع المخصصة (حدائق، وتشجير، ومتنزهات) لأي أغراض أخرى وبما يحافظ عليها مناطق خضراء من أي مشيدات في العاصمة بغداد .وتضمّن التوجيه تقديم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالتنسيق بينها والجهات ذات العلاقة الأخرى التوصيات بالشأن المذكور إلى مجلس الوزراء.



الأمانة العامة لمجلس الوزراء2 نيسان 2021

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