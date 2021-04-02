طلبة الدراسة الخارجية في أقضية الأنبار يوجهون نداءً إلى التربية والجهات المعنية

2021/04/02 | 21:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ناشد المئات من طلبة "الدراسة الخارجية" في أقضية محافظة الأنبار، الجمعة، الجهات المعنية للتحرك وايجاد الحلول السريعة لهم، بعد قرار التربية بإجراء الامتحانات في مركز المحافظة الرمادي حصراً، دون الأخذ بالاعتبار خطورة الطريق وبعد المسافات، بحسب تعبيرهم.

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وأصدر الطلبة بياناً، تلقى "ناس" نسخة منه (2 نيسان 2021) جاء فيه ان "المئات من طلبة قضاء القائم والمدن الغربية الاخرى وبسبب تعنّت التربية وقرارها في عدم الموافقة على فتح مراكز للامتحانات الخارجية في المناطق الغربية والابقاء على فتحها فقط بمدينة الرمادي، سيضطرنا على قطع مئات الكيلومترات يومياً لأداء الامتحانات التمهيدية للدراسة الخارجية".

وأوضح بيان الطلبة، أن "الطريق المؤدي الى مدينة الرمادي، يشهد حوادث مرورية، فضلاً عن المساوئ الأخرى".

وأشار البيان إلى أن "بعض الطلبة تم اسكانهم في بعض الفنادق على نفقة المتبرعين، قبل ان تمتلئ تلك الفنادق، في ظل وجود عدد كبير من الطلبة الذي يبحثون عن مأوى لهم خلال فترة الامتحانات التي من المقرر ان تستمر 15 يوماً".

وأكد البيان، أن "بعض اصحاب الفنادق بدأوا باستغلال هذه الفرصة عبر زيادة تسعيرات الاقامة باسعار خيالية".

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