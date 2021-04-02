القضاء معزيا بوفاة عريبي: كان شجاعا بالتصدي لمحاكمة رموز النظام الدكتاتوري الأسبق

2021/04/02 | 21:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / أصدر مجلس القضاء الأعلى، الجمعة، بيانا بخصوص وفاة القاضي محمد عريبي جراء مضاعفات كورونا.وذكر بيان للمجلس، “يعزي مجلس القضاء الأعلى الأسرة القضائية وعائلة القاضي المتقاعد محمد عريبي الذي وافاه الاجل لاصابته بوباء كورونا”.وأضاف البيان: “يود مجلس القضاء الأعلى ان يؤكد ان القاضي الشجاع محمد عريبي كان من أبرز القضاة اللذين […]

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