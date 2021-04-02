"كان يحمل سكينا".. وفاة منفذ الهجوم على مبنى الكونغرس

2021/04/02 | 21:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من ناحية أخرى، تداول مغردون لقطات فيديو تظهر، الوجود الأمني الكثيف لقوات الشرطة قرب مبنى الكابيتول، حيث يقع الكونغرس الأميركي.

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