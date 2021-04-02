وزير الخارجية السويسري يزور العراق غدا

2021/04/02 | 21:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، ان وزير الخارجية السويسري اجنازيو كاسيس سيزور العراق غداً.وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره السويسري اجنازيو كاسيس سيعقدان مؤتمرا صحفيا في بغداد يوم غد السبت"./انتهى8

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