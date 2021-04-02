وفاة احد عناصر شرطة الكابيتول الذي اصيب بحادث اختراق الحاجز الامني لمبنى الكونغرس

2021/04/02 | 21:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت شرطة الكابيتول في مؤتمر صحفي عن وفاة احد عناصر الشرطة الذي اصيب بحادث اختراق الحاجز الامني لمبنى الكونغرس الامريكي اليوم./انتهى

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