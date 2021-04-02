2021/04/02 | 21:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت وسائل إعلام أميركية، اليوم الجمعة، عن مصير المهاجم الذي حاول اقتحام منبى الكونغرس.وبحسب وسائل الإعلام فإن المهاجم الذي حاول اقتحام الكونغرس، قُتِل بعد إصابته برصاص الشرطة.وأضافت، أن محققين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن مصير مهاجم الكونغرس المركز الخبري الوطني.

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