توجيهات جديدة من الكاظمي بخصوص مناطق العاصمة

2021/04/02 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

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وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، الجهات ذات العلاقة بالحفاظ على المناطق الخضراء.وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، إنه "وخلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، تم عقد اجتماع تشاوري بين أمانة بغداد والجهات ذات العلاقة الأخرى، لتقديم توصيات إلى مجلس الوزراء بشأن منع استغلال القطع المخصصة (حدائق، وتشجير، ومتنزهات) لأي أغراض أخرى وبما يحافظ عليها مناطق خضراء من أي مشيدات في العاصمة بغداد".وتضمّن التوجيه بحسب البيان، "تقديم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالتنسيق بينها والجهات ذات العلاقة الأخرى التوصيات بالشأن المذكور إلى مجلس الوزراء".

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