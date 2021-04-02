باريس سان جيرمان يتلقى ’صفعة موجعة’ قبل مواجهة البايرن

2021/04/02 | 22:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي "ضربة موجعة" بغياب ماركو فيراتي، لاعب وسطه الإيطالي، عن مواجهة مضيفه بايرن ميونيخ في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم بعد أن أعلن بطل فرنسا إصابته بفيروس كورونا اليوم الجمعة.

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وقال سان جيرمان في حسابه على "تويتر": "سيخضع للعزل الذاتي وسيتبع الإجراءات الصحية المناسبة".

وفي فرنسا يخضع المصاب بـ"كوفيد-19" أو أي أشخاص تظهر عليه أعراض المرض لفترة حجر صحي إلزامية لـ10 أيام.

وسيلتقي سان جيرمان مع بايرن، يوم الثلاثاء القادم، بعد 4 أيام من مواجهة ليل في مباراة قمة ترتيب الدوري الفرنسي، واستبعد فيراتي من مباراة ليل بالفعل بعد إصابته في الفخذ خلال التوقف الدولي.

بعد إجراء آخر اختبارات للكشف عن فيروس كوفيد-19، تم تأكيد إصابة ماركو فيراتي.وعليه، فإن اللاعب سيخضع للحجر مع الامتثال للبروتوكول الصحي الملائم.

— نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) April 2, 2021

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