رئيس الجمهورية يُعزّي بوفاة القاضي العريبي

2021/04/02 | 22:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واععزّى رئيس الجمهورية برهم صالح، بوفاة القاضي محمد العريبي.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح عزى بوفاة القاضي محمد العريبي إثر مضاعفات فيروس كورونا".وفي ما يلي نص التعزية:"ببالغ الحزن تلقینا نبأ وفاة القاضي محمد العريبي بعد مسيرة حافلة قضاها في خدمة السلك القضائي والقانوني في البلد، ودوره في محاكمة رموز الاستبداد الذين تلّطخت أيديهم بدماء العراقيين الأبرياء عبر ارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية.وإذ نعزّي عائلة الفقيد والأوساط القضائية والقانونية، نسأل الباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عائلته ومحبيه الصبر والسلوان".

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