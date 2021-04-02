مقتل عنصر شرطة في هجوم الكابيتول.. والحادث

2021/04/02 | 22:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيسة شرطة الكابيتول يوغاناندا بيتمان، الجمعة، أنّ شرطيا قتل في الهجوم الجديد على مبنى الكابيتول الجمعة.

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