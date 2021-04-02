رئيس الجمهورية يُعزّي بوفاة القاضي محمد العريبي

2021/04/02 | 22:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / عزّى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة ، بوفاة القاضي محمد العريبي إثر مضاعفات فيروس كورونا.وقال صالح في نص التعزية:"ببالغ الحزن تلقینا نبأ وفاة القاضي محمد العريبي بعد مسيرة حافلة قضاها في خدمة السلك القضائي والقانوني في البلد، ودوره في محاكمة رموز الاستبداد الذين تلّطخت أيديهم بدماء العراقيين الأبرياء عبر ارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية.وتابع : إذ نعزّي عائلة الفقيد والأوساط القضائية والقانونية، نسأل الباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عائلته ومحبيه الصبر والسلوان./انتهى8

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