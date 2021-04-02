التحالف يعلن تنفيذ 78 عملية ضد داعش في آذار

2021/04/02 | 22:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الدولي، اليوم الجمعة، حصيلة العمليات التي نفذت ضد داعش خلال شهر آذار الماضي.

وقال التحالف في تدوينة على تويتر، إنه "خلال شهر آذار/مارس، نفّذ شركاؤنا في العراق وسوريا بدعم من التحالف، 78 عملية ضد داعش، وتمكنوا من ردع 107 عناصر من أتباع داعش من القيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين".

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