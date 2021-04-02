الداخلية تكشف لـNRT حقيقة وجود انفجار قرب المنطقة الخضراء

2021/04/02 | 22:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت وزارة الداخلية، الجمعة، وقوع انفجار قرب المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، فيما أكد مصدر أمني الحادث.

وقال مراسلنا نقلا عن الداخلية اليوم، (2 نيسان 2021)، انها "تنفي وقوع انفجار قرب المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد".

وكان مصدر أمني أكد في وقت سابق وقوع انفجار بالقرب من المنطقة الخضراء وسط بغداد.

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