المالكي مُعزّياً بوفاة العريبي: أدخل السرور على عوائل ضحايا النظام البائد

2021/04/02 | 22:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عزّى الامين العام لحزب الدعوة نوري المالكي، الجمعة، بوفاة القاضي محمد العريبي.

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وذكر المكتب الاعلامي للمالكي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (2 نيسان 2021)، أنه "بتسليم لقضاء الله وببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة القاضي محمد العريبي رحمه الله جراء مضاعفات كورونا ليلتحق عند مليك مقتدر مع الشهداء والضحايا الذي كان له الشرف في انصافهم والقصاص من قاتلهم الطاغية وزبانية البعث البائد".

وأضاف، "وفي الوقت الذي نعزي فيه الشعب العراقي وعائلة الفقيد وذويه نقف باجلال وتقدير لمواقفه الصلبة اثناء محاكمة الطاغية المجرم وازلام نظامه البائد، اذ انتصر فيها للعدالة وادخل السرور على عوائل ضحايا النظام البائد ، ولم يجامل في الحق ولم ترهبه التهديدات، وعمل بواجبه الوطني والشرعي بكل شجاعة واخلاص".

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