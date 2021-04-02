اجتماع طارئ لبايدن مع فريقه الأمني عقب حادثة الكابيتول

2021/04/02 | 22:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفادت تقرير إعلامية أميركية، اليوم الجمعة بأن الرئيس الأميركي جو بايدن سيجتمع بفريقه للأمن القومي عقب ما جرى في الكونغرس الأميركي بعد تقارير عن اختراق سيارة لمحيط مبنى الكابيتول، وتسبب بوفاة شرطي وسائق السيارة المهاجمة.ففي إحاطة صحفية للشرطة حول حادثة الكونغرس، كشفت الشرطة أنها لا تملك معلومات مسبقة عن المشتبه به، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت في مراحلها الأولى ولم نخلص بعد إلى أي نتائج حتى الآن.وأشارت شرطة الكونغرس إلى أن أحد الشرطيين اللذين أصيبا جراء اقتحام سيارة للحواجز أمام الكابيتول توفي متأثرا بإصابته فيما نقل الشرطي الآخر للعلاج.وذكرت تقارير إعلامية أميركية أن سائق السيارة المهاجمة توفي هو الآخر متأثرا بإصابته.وذكرت شبكة فوكس نيوز نقلا عن مسؤول أمني قوله "نعتقد أن الحادثة عمل فردي ولا يرتبط بتهديد أكبر".المصدر: سكاي نيوز

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