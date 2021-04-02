2021/04/02 | 22:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / نفى مصدر امني انباء بشان حرق منزل النائب هيثم الجبوري .وقال المصدر انه "لا يوجد حريق بمنزل رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري والفديو المتداول هو حرق منزله ايام التظاهرات ٢٠١٩ في بابل"./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني ينفي انباء بشان حرق منزل النائب هيثم الجبوري) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني ينفي انباء بشان حرق منزل النائب هيثم الجبوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).