احتجاجات شعبية في الناصرية تطالب باقالة الحكومة المحلية وتعيين محافظ جديد ومحاسبة قتلة المتظاهرين

2021/04/02 | 22:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ شهدت ساحة الحبوبي في الناصرية احتجاجات شعبية اليوم تطالب باقالة الحكومة المحلية وتعيين محافظ جديد ومحاسبة قتلة المتظاهرين./انتهى

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