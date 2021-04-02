في جريمة غريبة.. اعتقال متهم سرق والدته في بغداد

2021/04/02 | 22:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على متهم اقدم على سرقة والدته في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مفارز شرطة الصالحية التابعة للقيادة القبض على متهم اقدم على سرقة مبلغ ستة ملايين دينار عراقي من والدته".وأضاف البيان، أنه "بعد ورود الاخبار تم استحصال الموافقات القضائية والقاء القبض على المتهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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