مصدر يكشف حقيقة وقوع انفجار في بغداد (صور)

2021/04/02 | 22:54 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، حقيقة وقوع انفجار في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الأنباء التي تحدثت عن وقوع انفجار في منطقة الكرادة، لا أساس لها من الصحة".

وأوضح، أن "الصوت الذي سمع ضمن منطقة ابو نؤاس في الكرادة، نتج عن انفجار سخان ماء داخل إحدى الشقق المتروكة، دون وقوع إصابات".

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