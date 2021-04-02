الـ ا.و.ك: القاضي محمد العريبي سيبقى خالدا في وجدان شعبنا

2021/04/02 | 22:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني برقية تعزية اليوم الجمعة، بوفاة القاضي العراقي محمد العريبي قاضي المحكمة الجنائية العليا.

وجاء في برقية التعزية:

ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ رحيل القاض العراقي محمد العريبي ،قاضي المحكمة الجنائية العراقية العليا.

خلال ترؤسه محاكمة مجرمي فاجعة جينوسايد الانفال وحلبجة، سجل القاضي محمد العريبي لنفسه فخرا تاريخيا يبقى خالدا في الوجدان الحي لشعبنا .

في الوقت الذي نعزي فيه ذوو وعائلته الكريمة ،نبتهل الى الباري عزوجل ان يمن عليهم الصبروالسلوان ويدخل المرحوم فسيح جناته .

انالله وانا اليه راجعون

المكتب السياسي

للاتحاد الوطني الكردستاني

٢ نيسان ٢٠٢١

PUKmedia

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