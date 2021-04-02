اندلاع نزاع عشائري عنيف في ذي قار

2021/04/02 | 22:56 - المصدر: NRT عربية

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أفاد مصدر أمني، الجمعة، بجرح شخصين اثر اندلاع نزاع عشائري "طاحن" في قضاء النصر شمالي محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (2 نيسان 2021)، إن "نزاعا عشائريا عنيفا وقع بقضاء النصر شمالي محافظة ذي قار بين عشيرتي عتاب والعبودي واستخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والخفيفة".

وأضاف أن "مسلحي عشيرة عتاب اجتاحوا قضاء النصر بحثا عن أفراد من عشيرة العبودة".

وتابع المصدر، أن "النزاع مستمر حتى الآن وجرح فيه شخصان أحدهما بحالة خطرة، موضحا ان "أسباب النزاع قديمة تعود إلى خلاف على سيارة".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية لم تستطع الدخول بسبب شدة استخدام الرصاص في النزاع العشائري".

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