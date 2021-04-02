الدولار يسجل ارتفاعا جديدا امام الدينار

2021/04/02 | 22:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ارتفع سعر صرف الدولار لليوم الثاني مجددا، الجمعة، في اسواق اقليم كوردستان بعد اقرار الموازنة الاتحادية من قبل مجلس النواب.

وفيما يأتي سعر صرف الدولار وبقية العملات الاخرى:

100 دولار= 146.800 دينار.

100 باون = 197.750 دينار.

100 يورو= 170.500 دينار.

100 ليرة تركية = 19 الف دينار.

100 الف تومان = 6 الاف دينار.

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