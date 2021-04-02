شرطة بغداد تلقي القبض على متهم سرق والدته

2021/04/02 | 23:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفادت قيادة شرطة بغداد، الجمعة، بإلقاء القبض على متهم اقدم على سرقة والدته في العاصمة.وقالت القيادة في بيان، إن “مفارز شرطة الصالحية التابعة للقيادة القبض على متهم اقدم على سرقة مبلغ ستة ملايين دينار عراقي من والدته”.وأضاف البيان، أنه “بعد ورود الاخبار تم استحصال الموافقات القضائية والقاء القبض على المتهم واتخاذ الاجراءات […]

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