2021/04/02 | 23:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شنت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، حملة انتقادات واسعة، على رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، هيثم الجبوري، متهمة إياه بالحيلولة دون تحويل المحاضرين المجانيين إلى عقود في الموازنة.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حرق منزل رئيس المالية النيابية هيثم الجبوري لرفضه تثبيت عقود التربية المركز الخبري الوطني.

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