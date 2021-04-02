بلينكن يعلن رفع عقوبات فرضتها إدارة ترامب على

2021/04/02 | 23:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، رفع عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، على قضاة وموظفي المحكمة الجنائية الدولية.

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