بغداد.. القبض على متهم قام بسرقة غريبة

2021/04/02 | 23:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 27 دقیقة

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اعلنت قيادة شرطة بغداد، الجمعة، القبض على متهم اقدم على سرقة والدته.

وذكرت القيادة في بيان، اليوم (2 نيسان 2021)، ان "مفارز شرطة الصالحية التابعة للقيادة القت القبض على متهم اقدم على سرقة مبلغ ستة ملايين دينار عراقي من والدته".

واضاف، انه "بعد ورود الاخبار تم استحصال الموافقات القضائية والقاء القبض على المتهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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