شرطة بابل تكشف حقيقة تعرض منزل نائب للحرق في المحافظة

2021/04/03 | 00:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت قيادة شرطة بابل ، الجمعة، تعرض منزل النائب هيثم الجبوري للحرق في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، إنه "لا صحة للأخبار التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية بشأن حرق دار النائب هيثم الجبوري في بابل من قبل المحاضرين".

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