الاستخبارات تستولي على صواريخ في كركوك

2021/04/03 | 00:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، الاستيلاء على عدد من الصواريخ في محافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٨ وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٣٢ من الاستيلاء على ٣ صواريخ نمساوية ، وصاروخ قاذفة، و١٥ صفيخة تدريع ،و٦ خوذ للرأس ، في منطقة ملا عبد الله التابعة لقضاء الدبس في كركوك ".

وأشارت إلى أنه "تكفلت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعيا".

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