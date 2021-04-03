الكاظمي يعزي بوفاة القاضي محمد العريبي

2021/04/03 | 00:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تعزية.

بكل حزن والم، نعزّي الشعب العراقي الكريم، برحيل القاضي الفاضل الاستاذ محمد عريبي الذي غادرنا الى دار البقاء متأثرًا بمضاعفات الاصابة بفايروس كورونا.

كما نتقدم ببالغ العزاء الى ذوي القاضي الراحل ومُحبيّه وعائلته الكريمة.



لقد كرس الراحل حياته في سبيل وطنه، وفي سبيل القانون وإحقاق الحق وخدمة العدالة، وإنصاف الشعب العراقي من جلّاديه.

وبالرغم من المتابعة الحثيثة التي أولتها الكوادر الصحية، وبتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، لمتابعة حالة القاضي الراحل، إلّا أن يد المنايا كانت أسرع، ولا رادّ لقضاء الله سبحانه.

المغفرة وحسن المآب للراحل، تغمّده الباري بواسع رحمته.والصبر الجميل لأهله ومحبيه.إنا لله وإنّا إليه راجعون

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء2 نيسان 2021

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