تطوير حقل مجنون النفطي

2021/04/03 | 00:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

يوم امس 1-4-2021 تم اقرار ميزانية

استثمارية بمبلغ مقدارة 1.15 مليار دولار

لتطوير حقل مجنون النفطي لرفع الانتاج

من 130 الف برميل نفط الى 450 الف برميل ،

وقبل الخوض في هذا الموضوع

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