الجبوري يصدر بياناً بشأن تحويل المحاضرين المجانيين إلى عقود

2021/04/03 | 00:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأصدر رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، بيانا بشأن تحويل المحاضرين المجانين الى عقود، فيما نفى حرق منزله .وقال الجبوري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، ان "خبر حرق منزله غير صحيح"، لافتا الى ان "الفيديو الذي انتشر بشأن الحرق يعود الى العام الماضي".واضاف، انه "اول شخص ثبت حقوق المحاضرين و الاداريين و العاملين في القطاع التربوي و بمعية الاعضاء في اللجنة المالية"، مؤكدا "منذ البداية تم الاتفاق مع المحاضرين بان اللجنة ستضع التخصيص المالي و تضع الزاما على وزارة التربية باصدار اوامر مباشرة للمحاضرين و الاداريين وغيرهم و حسب النص القانوني في قانون الموازنة و كالاتي و تخصيص بمقدار ٩٠٠ مليار دينار".وتابع، ان "مسالة تحويلهم لعقود او أجور او تثبيتهم مسالة حكومية لا علاقة للقانون فيها".

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