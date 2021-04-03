الكاظمي يعزي بوفاة القاضي محمد عريبي

2021/04/03 | 00:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / عزى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بوفاة القاضي محمد عريبي .وقال الكاظمي في برقية التعزية : بكل حزن والم، نعزّي الشعب العراقي الكريم، برحيل القاضي الفاضل الاستاذ محمد عريبي الذي غادرنا الى دار البقاء متأثرًا بمضاعفات الاصابة بفايروس كورونا.كما نتقدم ببالغ العزاء الى ذوي القاضي الراحل ومُحبيّه وعائلته الكريمة.لقد كرس الراحل حياته في سبيل وطنه، وفي سبيل القانون وإحقاق الحق وخدمة العدالة، وإنصاف الشعب العراقي من جلّاديه.واضاف :بالرغم من المتابعة الحثيثة التي أولتها الكوادر الصحية، وبتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمتابعة حالة القاضي الراحل، إلّا أن يد المنايا كانت أسرع، ولا رادّ لقضاء الله./انتهى8

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