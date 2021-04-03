بيان ’هام’ من رئيس اللجنة المالية بعد أنباء حرق منزله واتهامه بمنع التعاقد مع المحاضرين

2021/04/03 | 00:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدر رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي هيثم الجبوري إيضاحاً بعد أنباء حرق منزله، وآخر للرد على اتهامه بمنع التعاقد مع المحاضرين.

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وكتب الجبوري تدوينة تابعها "ناس"، (3 نيسان 2021)، جاء في نصها:

"اود الاشارة لمسألتين

١- خبر حرق داري الذي انتشر اليوم غير صحيح لانه فيديو قديم يظهر حرق بيتي العام الماضي

٢- اتفاجأ من بعض البيانات و الاخبار (من بعض المحسوبين على السياسة و مجلس النواب) من ان الدكتور هيثم الجبوري قد منع مسالة التعاقد مع المحاضرين و هنا اثبت الملاحظات التالية:

- الدكتور هيثم الجبوري نائب واحد من اصل ٣٢٩ فهل يستطيع شخص واحد ان يتحكم بقرار مجلس كامل بهذا العدد

- اول شخص ثبت حقوق المحاضرين و الاداريين و العاملين في القطاع التربوي و بمعية الاخوة في اللجنة المالية هو انا

- اصلا نحن و من البداية اتفقنا مع الاخوة المحاضرين باننا في اللجنة نضع التخصيص المالي و نضع الزام على وزارة التربية باصدار اوامر مباشرة للمحاضرين و الاداريين و غيرهم و حسب النص القانوني في قانون الموازنة و كالاتي و تخصيص بمقدار ٩٠٠ مليار دينار

- مسالة تحويلهم لعقود او أجور او تثبيتهم مسالة حكومية لا علاقة للقانون فيها".

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