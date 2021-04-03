واشنطن‭:‬لا‭ ‬نتوقع‭ ‬محادثات‭ ‬مباشرة مع‭ ‬طهران‭ ‬برغم‭ ‬انفتاحنا‭ ‬عليها

2021/04/03 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع‭ ‬بشأن‭ ‬ملف‭ ‬إيران‭ ‬النووي‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬فيينا واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ – ‬بروكسل‭ -‬الزمان أكدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬ستشارك‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬لمناقشة‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬منفتحة‮»‬‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬محادثات‭ ‬‮«‬مباشرة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬طهران‭.‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬ايران‭ ‬اعلنت‭ ‬انها‭ ‬لا‭ ‬توافق‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬واشنطن‭ ‬لمحادثات‭ ‬مباشرة‭ ‬قبل‭ ‬رفع‭ […]

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