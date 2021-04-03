2021/04/03 | 00:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اجتماع بشأن ملف إيران النووي الأسبوع المقبل في فيينا واشنطن- مرسي ابو طوق – بروكسل -الزمان أكدت الولايات المتحدة الجمعة أنها ستشارك في اجتماع الأسبوع المقبل في فيينا لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدة أنها «منفتحة» على عقد محادثات «مباشرة» مع طهران.
فيما كانت ايران اعلنت انها لا توافق على عودة واشنطن لمحادثات مباشرة قبل رفع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن:لا نتوقع محادثات مباشرة مع طهران برغم انفتاحنا عليها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما كانت ايران اعلنت انها لا توافق على عودة واشنطن لمحادثات مباشرة قبل رفع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن:لا نتوقع محادثات مباشرة مع طهران برغم انفتاحنا عليها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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