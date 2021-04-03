مذكرات الفنانين .. ليست لهم

2021/04/03 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام قبل يومين صدر في لندن كتاب السيرة الذاتية لنجمة سينمائية عالمية هي شارون ستون،التي أصبحت منذ تسعينيات القرن الماضي، واحدة من أكبر نجوم هوليود بفعل أدوارها في أفلام لا تزال ماثلة في ذاكرة جيل كامل منها «استعادة كاملة» و»غريزة أساسية» و «كازينو».يكشف الكتاب، عن لمحات انسانية وأخرى شديدة الخصوصية في العلاقات […]

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