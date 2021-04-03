2021/04/03 | 00:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتقال 125 من داعش متورطين ب 47 عملية قتل في مخيم الهول بيروت- موسكو -الزمان أعلنت القوات الكردية الجمعة، بعد تنفيذها عملية أمنية استمرت لأيام، توقيف 125 عنصراً من تنظيم داعش في مخيم الهول في شمال شرق سوريا، بينهم مسؤولون عن عمليات قتل ازدادت وتيرتها منذ مطلع العام. وبدأ خمسة آلاف عنصر من قوى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمات تريد توعية الروس على تجاوزات بلادهم في سوريا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمات تريد توعية الروس على تجاوزات بلادهم في سوريا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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