منظمات‭ ‬تريد‭ ‬توعية‭ ‬الروس على‭ ‬تجاوزات‭ ‬بلادهم‭ ‬في‭ ‬سوريا

2021/04/03 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال‭ ‬125‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬متورطين‭ ‬ب‭ ‬47‭ ‬عملية‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الهول بيروت‭- ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬الجمعة،‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذها‭ ‬عملية‭ ‬أمنية‭ ‬استمرت‭ ‬لأيام،‭ ‬توقيف‭ ‬125‭ ‬عنصراً‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬بينهم‭ ‬مسؤولون‭ ‬عن‭ ‬عمليات‭ ‬قتل‭ ‬ازدادت‭ ‬وتيرتها‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭.‬ وبدأ‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬قوى‭ […]

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