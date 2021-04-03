الشرطة التركية تعتقل نائبا مؤيدا للأكراد تم إسقاط عضويته بالبرلمان

2021/04/03 | 02:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة التركية الجمعة نائبا مؤيدا للأكراد كانت أسقِطت عضويته بالبرلمان وصدر بحقه حكم بالسجن، على ما أعلن نجله.

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