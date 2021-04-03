أيار المقبل.. إطلاق رواتب شهداء {ساحة الطيران»

2021/04/03 | 02:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الطالبي

حدَّدت مؤسسة الشهداء شهر أيار المقبل موعداً لإطلاق رواتب شهداء ساحة الطيران، مؤكدةً إنجاز جميع معاملاتهم.

وقال مدير عام دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربيَّة والأخطاء العسكريَّة والعمليات الإرهابيَّة التابعة إلى مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي، لـ”واع”: إنَّ “دائرته أنجزت معاملات ذوي شهداء فاجعة ساحة الطيران البالغ عددها 36 معاملة، بعد مرور شهر، مع تحويل 11 معاملة إلى الوزارات المعنيَّة”، مشيراً إلى “وجود لجنة ثلاثيَّة في كل وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة تقوم بإنجاز المعاملات».

وأضاف أنَّ “الدائرة تنجز الهويات التقاعديَّة، حسب توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتنفيذاً للأمر الديواني رقم 60 بالتعاون مع دائرة الطب العدلي ومديريَّة الأحوال المدنيَّة وهيئة التقاعد الوطنيَّة، وقد جرى تسهيل الإجراءات وتبسيطها بتنفيذ النافذة

الواحدة».

وأوضح المندلاوي أنَّه “في ما يخص معاملات الشهداء من الكسبة فقد تم إنجازها من مؤسسة الشهداء اللجنة الفرعيَّة الثانية المختصَّة بترويج هذه المعاملات، كما جرت زيارة أسر الشهداء وتشكيل عيادة قانونيَّة من المؤسسة وإنجاز معاملاتهم من مديريات شهداء الكرخ والرصافة، وقامت مؤسسة الشهداء بإنجاز هذه المعاملات من خلال التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى بإنجاز الأوراق التخطيطيَّة في مركز شرطة الباب المعظم، وكلُّ هذه الجهود تكللت بالنجاح بعد لقاء الكاظمي مع أسر

الشهداء».

وتابع أنَّه “ستصدر الهويات التقاعديَّة من خلال فريق مشترك في مؤسسة الشهداء دائرة شهداء ضحايا الإرهاب، وستطلق رواتبهم خلال شهر أيار المقبل وبأثر رجعي”.

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