نشر أول صورة لنوح غرين.. منفذ هجوم الدهس قرب الكونغرس

2021/04/03 | 03:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت أول صورة لمنفذ الهجوم على حاجز خارج مبنى الكابيتول، نوح غرين، والذي أودى بحياة شرطي وجرح آخر.

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