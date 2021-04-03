2021/04/03 | 03:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرابة أسبوع كامل وأنظار العالم مشدودة نحو سفينة إيفَرغِيفن العالقة في عرض قناة السويس التي عزي سبب جنوحها لعاصفة رملية في يوم سيئ الحظ، ثم قيل إن انخفاض مستوى المياه هو السبب، ثم قيل وقيل، وفي النهاية تعددت الأسباب والورطة الثقيلة واحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيفَرغيفن.. حكاية قشّة علقت في بلعوم العالم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيفَرغيفن.. حكاية قشّة علقت في بلعوم العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).